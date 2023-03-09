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  • Son Dakika - Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Hangi türden olursa olsun tüm vergi borçla

Son Dakika - Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Hangi türden olursa olsun tüm vergi borçları yeniden yapılandırılıyor

TBMM Genel Kurulu’nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 21:00
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Son Dakika - Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Hangi türden olursa olsun tüm vergi borçları yeniden yapılandırılıyor

Son Dakika - Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Hangi türden olursa olsun tüm vergi borçları yeniden yapılandırılıyor
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Halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor.

Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.

Depreme yönelik düzenlemelerinde eklendiği yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak.

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