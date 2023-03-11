11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Borç yapılandırma yasası kabul edildi mi? Borç yapılandırma yasası ne zaman geçerli olacak?

Borç yapılandırma yasası kabul edildi mi? Borç yapılandırma yasası ne zaman geçerli olacak?

TBMM Genel Kurulu'nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa görüşüldü. Peki, Borç yapılandırma yasası kabul edildi mi? Borç yapılandırma yasası ne zaman geçerli olacak?

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:42
Takip Et

Borç yapılandırma yasası kabul edildi mi? Borç yapılandırma yasası ne zaman geçerli olacak?

Borç yapılandırma yasası kabul edildi mi? Borç yapılandırma yasası ne zaman geçerli olacak?
+
Aa
-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşüldü.

Peki, Borç yapılandırma yasası kabul edildi mi? Borç yapılandırma yasası ne zaman geçerli olacak?

BORÇ YAPILANDIRMA YASASI KABUL EDİLDİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

Kabul edilen yasa teklifiyle; halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor.

Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil ediliyor.

BORÇ YAPILANDIRMA YASASI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yasayla; 31 Aralık 2022’den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılacak. 31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ilişkin olup yapılandırmaya son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları yapılandırma kapsamında olacak. Yasayla; yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023’e kadar ilgili idareye başvuracak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
2
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
3
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
4
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
5
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
6
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
7
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor çalınan hesabını geri aldı
﻿Trabzonspor çalınan hesabını geri aldı
﻿Trabzonspor çalınan hesabını geri aldı
﻿TÜSİAD'dan ‘deprem’ vergisi tepkisi: Açıklanan kurumlar vergisi adaletsiz
﻿TÜSİAD'dan ‘deprem’ vergisi tepkisi: Açıklanan kurumlar vergisi adaletsiz
﻿TÜSİAD'dan ‘deprem’ vergisi tepkisi: Açıklanan kurumlar vergisi adaletsiz
﻿İstanbul'da uyuşturucu baskını! Kilolarca uyuşturucuya el koyuldu
﻿İstanbul'da uyuşturucu baskını! Kilolarca uyuşturucuya el koyuldu
﻿İstanbul'da uyuşturucu baskını! Kilolarca uyuşturucuya el koyuldu
﻿MEB'den deprem bölgesindeki 13 bin konteynere televizyon
﻿MEB'den deprem bölgesindeki 13 bin konteynere televizyon
﻿MEB'den deprem bölgesindeki 13 bin konteynere televizyon
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.