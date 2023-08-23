Son Dakika... Ağrı'da deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 5.03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD verilerine göre Ağrı Doğubayazıt merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 5.03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.