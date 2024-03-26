Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı

Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı
Kaynak: mynet
Dünyanın en büyük 50 bankası sıralamasında Çin 13 banka ile aslan paya sahipken, ABD, Fransa ve Japonya da sırasıyla 7, 6 ve 5 banka ile ilk 50’de finansal kuruluşu olan ülkeler arasında oldu.
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Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı 1

İngiltere’nin 5, Kanada’nın 5, İtalya ve Avustralya’nın 2, İsviçre, Almanya ve Hollanda’nın da birer bankası listede adını yazdırdı. İş o bankalar…

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Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı 2

İsviçre merkezli UBS, rakibi Credit Suisse’i satın aldıktan sonra 1,7 trilyon dolar varlığıyla listenin 20.’si oldu.

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Çin merkezli Bank of Communications ise 1,9 trilyon dolar varlığıyla 15. Sırada bulundu.

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Japonya merkezli Mizuho 1,9 trilyon dolar varlığıyla 14. Sıraya yerleşti.

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Japonya merkezli SMFG, 2 trilyon dolar varlığıyla 13. sırada yer almayı başardı.

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12. sırada yine Çinli bir banka yer alıyor. Postal Savings Bank of China 2 trilyon dolar varlığıyla dünyanın en büyük 12. Bankası konumunda oldu.

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Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı 7

ABD merkezli Citi, 2,4 trilyon dolarla 11. Sırada yerini buldu.

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Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı 8

10. sırada da Fransız banka bulunuyor. 2,5 trilyon dolar varlığıyla Credit Agricole Group oldu.

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Fransa merkezli BNP Paribas 2,9 trilyon dolar varlığıyla 9. Sıradaki sıraya yerleşti.

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İngiltere merkezli HSBC, 2,9 trilyon dolar varlığıyla 8. Sıraya oturdu.

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Japonya’nın en büyük bankası MUFG ise dünyanın en büyük 7. Bankası olarak 3 trilyon dolar varlığı bulunuyor.

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ABD’li yatırım bankası JP Morgan Chase & Co 3,7 trilyon varlığıyla 5. Sırada bulunuyor. Bank of America ise 3,1 trilyon varlığıyla dünyanın en büyük 6. Bankası konumda.

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Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı 13

Çin’in ziraat bankası Agricultural Bank of China ise 4,9 trilyon varlığıyla dünyanın en büyük 3. Bankası konumunda. Bank of China ise 4,2 trilyon dolarla hem dünyanın hem Çin’in 4. büyük bankası olarak listeye adını yazdı.

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Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı 14

5,7 trilyon dolarla Industrial & Commercial Bank of China, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olurken, China Construction Bank 5 trilyon dolarla 2. Sıraya yerleşti.

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