Milli takım hezimete uğradı. Beşiktaş Avusturya'nın yıldızı için harekete geçti

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Milli takım hezimete uğradı. Beşiktaş Avusturya'nın yıldızı için harekete geçti
Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş gözünü Avusturyalı oyuncuya çevirdi.

Bu sezon ligde yaşanan hayal kırıklığını unutturmak adına gelecek sezona iddialı bir şekilde giriş yapmak isteyen Beşiktaş kadro planlamalarına başladı..

Fernando Santos’un raporu doğrultusunda stoper hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar rotasını Avusturya’ya çevirdi.

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Rapid Wien'in 20 yaşındaki stoperi Leopold Querfeld’i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi ön temaslara başladı.

Performansı ile göz dolduran Querfeld için Beşiktaş'ın yanı sıra Almanya'dan da taliplerinin olduğu ifade ediliyor.

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Bu sezon Rapid Wien ile ligde 22 maça çıkan Querfeld 3 kez gol katkısı gösterdi.

Querfeld Milli takımı 6-1 mağlup eden Avusturya kadrosunda da bulunuyordu.

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