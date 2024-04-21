Son dakika... Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili tutuklandı

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Son dakika... Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da belediye başkanının göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, DEM Partili bir şahsın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, belediye başkanının göreve başlaması gerekçesiyle yapılan programda DEM Partili bir kişinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda,

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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