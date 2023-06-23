Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım, basın toplantısına Şekip Mosturoğlu ile geldi.

Toplantıya katılanlar arasında Mahmut Uslu da bulunuyor.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum.

ALİ KOÇ'U NEDEN SEÇTİNİZ?

Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz.

5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor.

ALİ BEY’İN ŞAHSIYLA BU İŞ OLMAZ

Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı.

Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, seçim değil.

FENERBAHÇE BAŞKANSIZ KALMAZ

Ali Koç'a tavsiyem, güven oyu için acilen bir kongre yapması.

2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Benden başka kimse yok diye yürümek yanlıştır.

KİMSE ÇIKMAZSA ADAYIM

Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat.

Aday çıkarsa yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil.

Bizim için aslolan Fenerbahçe'dir. Şahıslar değildir. Ali Koç değildir, Aziz Yıldırım değildir. Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, ona zarar gelmemesidir.

Fenerbahçe'de başkan her zaman bulunur. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi kazanç sağlamış insanlar aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar burada bulunamazlar.

Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra da bu konuda kim yanlış açıklama yaparsa, onu mahkemeye vereceğim. Namuslu ve şerefli olsunlar.

FETÖCÜLERİN, HOCACILARIN BURADA İŞİ YOK

FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa, ben aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez. Burada işleri yok.

En üzüldüğüm konu, 612 milyon dolar borç bıraktığımız yönündeki laflar! Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki...

Bundan sonra kim yanlış konuşursa, mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar! Doğru olanı anlatsınlar. Topuk Yaylası, Fenerium, basketbol salonu... Bunları basın neden yazmıyor? O söylüyor, siz de 612 yazıyorsunuz. Bu kadar mal varlığı var. Stada ne kadar para harcadık? Biz, onu yaptık.

YALAN SÖYLÜYORLAR

Erol Bilecik, Burhan Karaçam yalan söylüyor. Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa, yalan söylüyor.

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