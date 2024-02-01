Son dakika... Beşiktaş Trabzonspor maçı için flaş seyirci kararı

Kaynak: Beşiktaş
Son dakika... Beşiktaş Trabzonspor maçı için flaş seyirci kararı
Beşiktaş Kulübü; İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Trabzonspor taraftarının stada alınmayacağını açıkladı

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi flaş bir karar alındı.
İl Spor Güvenlik Kurulu; 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda yapılacak karşılaşmaya Trabzonspor taraftarının alınmamasına karar verdi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."
Bu sezon derbilerde deplasman yasağı uygulanmıyordu. Beşiktaş Trabzonspor maçı için böyle bir kararın alınası sürpriz olarak yorumlandı.

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