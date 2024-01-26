Son dakika..DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin İstanbul özelinde en çok merak edilen konulardan birisi de, DEM Parti’nin İBB için aday çıkarıp çıkarmayacağı konusu oldu.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında parti sözcüsü Ayşegül Doğan, basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayşegül Doğan, Başak Demirtaş’ın adaylığı hakkında gelen bir soruyu yanıtladı.

Demirtaş’ın bir gün siyaset yapacaksa yerinin tabi ki DEM Parti olacağını aktaran Doğan, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Başak Demirtaş bizim yoldaşımız. 14-28 Mayıs seçimlerinde sahalarda seçimler için çalıştı. Başak Demirtaş bir yerden siyasete dahil olmak isterse elbette bu DEM Parti'dir. Aksi şaşırtıcı olurdu bence.

Başak Demirtaş'ın kendisi de net bir şekilde ifade ediyor zaten, 'partimizden bana böyle bir öneri gelmedi diyor ama partimizden bana bir öneri gelirse ben hazırım' diyor.

Başak Demirtaş'ın orada şöyle bir vurgusu var; 'Barış ve demokrasinin önünü açacağımıza inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım' diyor.

Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin bir açıklama, şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bir gün siyaset yapmak isterse, aday olmak isterse adres DEM Parti'dir."

KAYYUM MESAJI

31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde Kayyumlara ilişkin de açıklama yapan Doğan, “Halkımız kararlı, iddiamız büyük, kayyumların bileti kesildi. Ne yaparlarsa yapsınlar 31 Mart'ta kayyumları göndereceğiz.”

YEREL SEÇİM TUTUMU

Kamuoyunda merak edilen şehirlerin İstanbul başta olmak üzere Adana, Muğla, Aydın gibi iller olduğunu belirten Doğan, "DEM Parti olarak alacağımız pozisyonu dengeleri ne oranda, nasıl değiştirebileceğinin farkındayız.

Dolayısıyla böyle bir sorumlulukla çalışıyoruz." "Her şey çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle çalışılıyor" şeklinde konuşan Doğan, "Tüm seçenekler değerlendiriliyor. Ayrıca kent uzlaşısı kapsamında güç birlikleri çalışmalarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.