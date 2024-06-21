Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybeden kişi sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Acı haberi sosyal medya hesabı X'den duyuran Koca, "Diyarbakır ve Mardin’de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12’ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5’inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5’i de Diyarbakır’da tedavi gören hastalarımızdan 3’ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

koca99.jpg

70633-3-002.jpg

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerledi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürüldü. 12 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

70633-6-002.jpg

70633-3-003.jpg

70633-4-002.jpg

70633-5-002.jpg

İlgili Haberler
Mardin'de bir orman yangını daha çıktı
Mardin'de bir orman yangını daha çıktı
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlara soruşturma
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlara soruşturma
Diyarbakır'daki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Flaş... Flaş... Diyarbakır'da yangın ölü ve yaralılar var
Son Haberler
Fransa Hollanda maçındaki 1 milyar 800 milyon Euro'luk fiyaskoyu açıkladı Spor
Fransa Hollanda maçındaki 1 milyar 800 milyon Euro'luk fiyaskoyu açıkladı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bu kez fiyatlar havalandı Gündem
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bu kez fiyatlar havalandı
Kelle Vergisi gelirse şaşırmayın Yazarlar
Kelle Vergisi gelirse şaşırmayın
TÜRKİYELİLER(!) Yazarlar
TÜRKİYELİLER(!)
Uçtu, uçtu Türkiye’m uçtu Yazarlar
Uçtu, uçtu Türkiye’m uçtu
Gözler Temmuz aylıklarında Yazarlar
Gözler Temmuz aylıklarında
‘Teşkilât’- Ülkü Ocakları Yazarlar
‘Teşkilât’- Ülkü Ocakları