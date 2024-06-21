Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Acı haberi sosyal medya hesabı X'den duyuran Koca, "Diyarbakır ve Mardin’de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12’ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5’inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5’i de Diyarbakır’da tedavi gören hastalarımızdan 3’ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerledi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürüldü. 12 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.