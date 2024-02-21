Son dakika... Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi komisyondan geçti

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Son dakika... Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi komisyondan geçti
Emekliye verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yaparak, 3 bin TL'ye çıkardıklarını duyurmuştu.

Teklif meclis komisyonundan geçti.

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KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

AKP'nin Ordu mitinginde konuşan Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanacak.

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BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliye bayram ikramiyeleri bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Bundan dolayı1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.
Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında hesaplara yatacak.

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