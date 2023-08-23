Son Dakika... Erdoğan: Yangının yayılması durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Projesi Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"ÇANAKKALE'DEKİ YANGININ YAYILMASI DURDURULDU"

Konuşmasında Çanakkale'de devam eden orman yangınının yayılmasının durdurulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı daha tedbirli olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ HEP DEPREM BÖLGESİNDE OLDU"

Depremin üzerinden yaklaşık 200 gün geçmesine rağmen kayıplarımızın acısı halen yüreklerimizi yakıyor. Toprağa verdiğimiz 50 bine aşkın canımızın hiçbirisini unutmadık, unutmayacağız. Yaraları sarma irademiz güçlüdür. Asrın felaketi karşısında ne 6 Şubat'ta ne de o günden bu yana geçen sürede asla umutsuzluğa kapılmadık. Farklı zamanlarda deprem bölgesine yaptığımız ziyaretlerle süreci yakından takip ettik. Türkiye gündemini meşgul eden seçime rağmen gözümüz ve kulağımız hep deprem bölgesinde oldu. Seçimlerden zaferle çıkıp, hükümetimizi kurduktan sonra ise çalışmalarımızı hızlandırdık. 6 Kabine toplantımız tamamında ekonomi ile birlikte ana gündemimiz deprem bölgesiydi. Meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. 15 Ağustos itibariyle çadırlarda kalan hak sahibi kardeşlerimizin konteynerlere yerleşmesini sağladık. Sadece AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine 79 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık.

"64 BİN 811 BİN KONUTUN İNŞASINI PLANLADIK"

Şehirlerimizin dört bir yanında daha önce temelini attığımız deprem konutları hızla yükseliyor. Her hafta binlerce konut ve işyerinin temelini atıyoruz. Önceki hafta Kahramanmaraş'ta 9 bin 74 konut ile 231 işyerinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bugün de Adıyaman'ın inşa ve ihyasına katkı sunuyoruz. İlk depremden birkaç saat sonra meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'dı. Adıyaman'lı kardeşlerimizle olan daha önceki buluşmalarımızda yıkılanın yerine daha iyisini, dayanıklısını yapacağız demiştik. Adıyaman'da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplam 64 bin 811 bin konutun inşasını planladık. Adıyaman'da 26 bin 228 konut, 6 bin 290 köy evi ve 848 ahır olmak üzere toplam 33 bin 336 bağımsız bölümün inşası sürüyor. Yerinde dönüşüm projemiz kapsamında farklı mahalle ve ilçelerimizde 14 binanın temelini bugün atıyoruz. Konutlarımız deprem yönetmeliğine uygun, güvenli, sıfır atık uyumlu ve iklim dostu olarak inşa edilecek. 6 Şubat'ta asrın afetini yaşayan vatandaşlarımız inşallah yeni evlerinde hiçbir endişe duymadan gönül huzuru ile oturacak.