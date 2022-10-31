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Yatırımcıların gözü kulağı bu haberdeydi: ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in alacağı faiz kararını açıkladı

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artıracağını öne sürdü.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 15:31
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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in alacağı faiz kararını açıkladı: Yatırımcıların gözü kulağı bu haberdeydi

Yatırımcıların gözü kulağı bu haberdeydi: ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in alacağı faiz kararını açıkladı
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Goldman Sachs CEO'su David Solomon, geçen hafta fiyatlama ve tüketim davranışlarında gerçek bir değişiklik görülmemesi durumunda Fed'in federal fon faizini yüzde 4,50-4,75 seviyesine kadar yükseltebileceğini söylemişti.

Haber3'te yer alan haberde, Goldman'ın ekonomistleri, yüzde 5,00 seviyesine olan yolculuğun, bu hafta 75 baz puan, Aralık ayında 50 baz puan, Şubat ve Mart aylarında 25'er baz puanlık artışları kapsadığını öngörüyor.

Goldman'ın bir önceki tahminine 2023 Mart ayındaki 25 baz puanlık artış öngörüsünün eklenmesine neden olarak, yüksek enflasyon, mali sıkılaştırmanın bitmesi ve reel gelirlerin tırmanması nedeniyle ekonomiyi soğutma ihtiyacı gösterildi.

Fed'in kararı yarın açıklanacak. Piyasalarda genel beklenti faizde 75 baz puan artış olacağı yönünde.

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