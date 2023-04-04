4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Son Dakika... Finlandiya resmen NATO üyesi oldu

Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi oldu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:54
Takip Et

Son Dakika... Finlandiya resmen NATO üyesi oldu

Son Dakika... Finlandiya resmen NATO üyesi oldu
+
Aa
-

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti. 

Böylece Finlandiya ittifakının 31. üyesi olarak NATO'ya katıldı.

BİR YILDAN KISA SÜRDÜ

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi Temmuz'da, 4 ülke Ağustos'ta, 4 ülke de Eylül'de meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
2
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
3
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
4
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
5
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
6
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
7
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
﻿Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
﻿Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
﻿Yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi
﻿Yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi
﻿Yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi
﻿Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Rüyada balkon görmek ne demek?
﻿Rüyada balkon görmek ne demek?
﻿Rüyada balkon görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.