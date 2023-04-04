Son Dakika... Finlandiya resmen NATO üyesi oldu

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

Böylece Finlandiya ittifakının 31. üyesi olarak NATO'ya katıldı.

BİR YILDAN KISA SÜRDÜ



Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi Temmuz'da, 4 ülke Ağustos'ta, 4 ülke de Eylül'de meclislerinde onay sürecini tamamladı.



Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.