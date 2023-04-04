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Finlandiya NATO üyesi oldu. Rusya açık açık tehdit etti

Finlandiya’nın hızla sonuçlanan NATO üyeliğine, Rusya’dan peş peşe yanıt geldi. Rus Savunma Bakanı'ndan ve Kremlin’den gelen tehdit niteliğindeki açıklamalar, Rusya’nın sert tavrını ve gerginliğin tırmanacağını ortaya koydu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 17:31
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Rusya Finlandiya'yı tehdit etti

Finlandiya NATO üyesi oldu. Rusya açık açık tehdit etti
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Editör: Murat Öztürk

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla NATO üyeliğine başvuran Finlandiya, organizasyona üyelik başvurusu en hızlı sonuçlanan ülke oldu. Finlandiya’nın NATO’nun 31’inci üyesi olduğu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmen ilan edildi.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki karargâhta bir araya geldi. burada Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabulü için tören düzenlendi. Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

Jens Stoltenberg üyeliği şu açıklama ile duyurdu:

"Finlandiya'nın NATO üyeliği tarihi bir olay. Finlandiya'nın rızası olmadan hiçbir NATO gücü Finlandiya'da konuşlanmayacak. Amacımız çatışmayı provoke etmek değil, önlemek" açıklamasında bulundu.

Finlandiya’nın NATO üyeliğini kesin olarak reddeden Rusya’dan, üyeliğe ilişkin sert açıklamalar peş peşe geldi.

RUSYA AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Finlandiyanın üyeliğine dair  "Finlandiya'nın NATO'ya katılımı çatışmanın önemli ölçüde genişlemesini sağlayacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da "Rusya Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yanıt vermek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

RUSYA, SINIRDAKİ ASKERİ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasıyla Rusya da sınır güvenliğini iki katına çıkardı.

Moskova'dan dün yapılan açıklamada, Rusya'nın batı ve kuzeybatıda bölgelerindeki askeri kapasitesini artıracağı duyuruldu.

Finlandiya'nın üyeliğinin resmi olarak katılacağını açıklanmasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko Rus haber ajansı RIA'ya şöyle konuştu:

"Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından Rusya batı ve kuzeybatı bölgelerinde ve askeri kapasitesini artıracak."

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