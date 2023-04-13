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NATO’ya katılan Finlandiya’dan Rusya’ya gözdağı. İlk tatbikatı yaptılar

Finlandiya bugün NATO'ya katıldıktan sonra ilk askeri tatbikatını düzenlediğini duyurdu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 14:31
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Finlandiya NATO'ya katıldıktan sonra ilk tatbikatını yaptı

NATO’ya katılan Finlandiya’dan Rusya’ya gözdağı. İlk tatbikatı yaptılar
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Editör: Oğuz Ok

Finlandiya NATO'ya katıldıktan sonra ilk askeri tatbikatını düzenlediğini açıkladı. Alman ve Portekiz gemileri sembolik olarak Helsinki limanına yanaştı.

Finlandiya donanmasından yapılan açıklamada, iki fırkateyn Mecklenburg-Vorpommern ve Bartolomeu Dias'ın Pazar gününe kadar Finlandiya'nın başkentinde kalacağı bildirildi.

NATO gemileri, Helsinki'ye varmadan önce Finlandiya kıyı filosu tarafından Çarşamba günü Rusya yakınlarındaki Finlandiya Körfezi'nde düzenlenen bir tatbikata katıldı. Finlandiya'dan da 3 gemi katıldı.

RUSYA İLE SINIR

Finlandiya, Rusya ile 1.300 km'lik bir sınırı paylaşıyor. NATO üyeliği, Rusya'nın ülkeyi işgal etmeye cesaret etmesi durumunda Finlandiya'nın diğer üyelerden destek alacağı anlamına da geliyor. Finlandiya'nın katılımının bir sonucu olarak, NATO ile Rusya arasındaki sınır iki katından daha fazla oluyor.

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