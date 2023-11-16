Son Dakika... Gazze'nin dünyayla bağlantısı tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon şirketi Paltel ve Jawwal, Gazze'de tüm internet ve telefon hizmetleri kesildiğini açıkladı.

Son Dakika... Gazze'nin dünyayla bağlantısı tamamen kesildi

Gazze'ye iletişim ve internet hizmeti sağlayan en büyük telekomünikasyon şirketi Paltel tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, gerekli akaryakıtın bulunamamasından ötürü Gazze'deki ana istasyonlarda çalışan tüm jeneratörlerin durduğu belirtilmişti.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı da birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü itibarıyla iletişim hizmetlerinin duracağını bildirmişti.

16 Kasım (Bugün) itibariyle Gazze'de tüm internet ve telefon hizmetleri kesildi.

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