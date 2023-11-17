Gazze'de çalışacak üfürükçü hocalar aranıyor. Mangalda kül bırakmayan hocalar sosyal medyanın diline düştü

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken sosyal medyada yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Mangalda kül bırakmayan hocalar sosyal medyanın diline düşerken, bir paylaşımda Gazze’de çalışacak üfürükçü hocaların arandığı belirtildi.

Mehmet Şahincileroğlu
Gazze'de çalışacak üfürükçü hocalar aranıyor. Mangalda kül bırakmayan hocalar sosyal medyanın diline düştü

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e saldırısı sonrası İsrail güçleri Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre Gazze’de 11 bin 500 kişi hayatını kaybetti. 40 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 4 bin 710’u buldu.

İsrail güçleri son olarak Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne operasyon düzenlerken dünyadan çok sayıda tepki geldi.

Sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri Gazze’de yaşananlar oldu. İsrail’in saldırılarına çok sayıda tepki gelirken farklı açılardan bakanlar da oldu.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Gazze için ‘üfürükçü hoca’ ilanı yer aldı. Söz konusu paylaşımda “Uçak, füze düşürecek evliya, şeyh, şıh, hoca aranıyor. Ücret dolgundur, iş yeri Gazze’de” ifadeleri yer aldı.

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