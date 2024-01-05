Son dakika... İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen 15 kişi tutuklandı

İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan operasyonlarda İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ekiplerince, Ortak düzenlenen operasyonlarda İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptığı iddiasıyla 34 şüpheli 2 Ocak Salı günü İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli şahıs, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.