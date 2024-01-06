Filistinliler Ruanda ve Çad'a gönderilecek. İsrail yeni planı ortaya çıktı

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri, Ruanda ve Çad'a göndermek üzere görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Zman Yisrael adlı haber sitesi, Dışişleri Bakanlığı ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından iki ülke ile kurulan temaslarda "temel anlaşmaya vardığını" iddia etti.

Konuya ilişkin görüşüne yer verilen ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, "Dünyanın vereceği tepkiler konusunda dikkati olmalıyız. Bunun gönüllü bir göç değil transfer olarak değerlendirilmesinden çekiniyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberde, Gazze'yi terk etmek isteyen ailelere "cömert bir maddi yardım" verilmesinin planlandığı aktarıldı.

Ayrıca Filistinlileri kabul eden ülkelere de "askeri yardım dahil kapsamlı yardım" yapılacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." demişti.