8 ilde Mossad casusu operasyonu 33 kişi gözaltında

Kaynak: AA
8 ilde Mossad casusu operasyonu 33 kişi gözaltında
Başta İstanbul 8 ilde düzenlenen operasyonda, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" yaptığı öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, Türkiye’de insani nedenlerle ikamet izni alan yabancı uyruklu kişilerin İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına “uluslararası casusluk” faaliyeti yürüttüğü iddia edilen 33 şüpheli gözaltına alındı.

Bu şüphelilerin, Türkiye’nin ulusal güvenliğine ve çıkarlarına zarar verecek bilgi ve belgeleri Mossad’a aktardıkları, ayrıca Türkiye’deki İsrail muhaliflerine yönelik suikast, adam kaçırma, darp ve tehdit gibi eylemlerde bulundukları öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Mossad’ın Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışıldı.

Soruşturma sonucunda, Mossad’ın Türkiye’de 3’er kişilik 5 ayrı hücre halinde örgütlendiği, bu hücrelerin birbirleriyle ve Mossad’la gizli yöntemlerle haberleştikleri, Türkiye’deki Filistinliler, yabancı öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve devlet kurumları hakkında bilgi topladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Mossad’ın Türkiye’deki faaliyetlerinin “uluslararası casusluk” suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Bu nedenle, 46 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı. 7 Ekim 2021 tarihinde, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli illerinde 57 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Baskınlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik, silah, mühimmat, para ve Mossad’la ilgili belgeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 33 şüpheli, MİT’in uzman ekiplerince sorgulanıyor. Şüphelilerin, Mossad’la nasıl irtibat kurdukları, hangi bilgi ve belgeleri aktardıkları, hangi eylemlere katıldıkları ve hangi talimatları aldıkları soruluyor.

Şüphelilerin, Mossad’ın Türkiye’deki diğer unsurlarıyla ilgili de bilgi vermeleri bekleniyor. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yeni delillerin ortaya çıkması ve operasyonun genişletilmesi ihtimali bulunuyor.

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