Netanyahu’dan Lübnan sınırında gözdağı: Hizbullah ile savaşa hazırız

Kaynak: AA
Netanyahu’dan Lübnan sınırında gözdağı: Hizbullah ile savaşa hazırız
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırı yakınındaki bir askeri birliğe ziyarette bulundu.

Bölgedeki komutanlardan bilgi aldıktan sonra bölgedeki gelişmelere ilişkin konuşan Netanyahu, Hizbullah'ın 2006'da büyük hata yaptığını ve bugün de aynı hatayı devam ettirdiğini söyledi.

Netanyahu, kuzey sınırında güvenliğin sağlanması için her şeyi yapmaya kararlı olduklarını belirterek, "Kuzeyde güvenliği yeniden temin ederek ailelerinizin evlerine sağ salim dönmelerini sağlamak ve (Hizbullah'ın) bizi hafife almamaları gerektiğini anlamaları için her şeyi yapacağız. Elbette bunun geniş kapsamlı bir kampanya (savaş) olmadan yapılmasını tercih ederiz ama bu bizi durduramaz." ifadelerini kullandı.

“GÜNEYDEKİ DOSTLARININ BAŞINA GELENLERİN ÖRNEĞİNİ VERDİK”

İsrail Başbakanı, Gazze'ye 7 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırıları hatırlattı ve Hizbullah'a gözdağı verdi.

Netanyahu, "Güneydeki dostlarının başına gelenlerin örneğini verdik. Kuzeyde olacak olan budur. Güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız." dedi.

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