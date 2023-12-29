İran 4 Mossad ajanını idam etti

İran, İsrail’in dış istihbarat servisi Mossad için casusluk yaptığı gerekçesiyle 4 kişiyi idam cezasına çarptırdı ve infaz etti. İran’ın Batı Azerbaycan Eyalet Savcılığı, bu kişilerin Mossad’ın talimatlarıyla İran’ın güvenliğine yönelik sabotaj ve suikast girişimlerinde bulunduklarını açıkladı.

İdam edilen kişilerin isimleri Vafa Hanareh, Aram Omri, Rahman Perhazu ve Nesim Nemazi olarak duyuruldu. Bu kişilerin Mossad ile doğrudan bağlantı kurdukları, İran’ın güvenlik ve istihbarat güçlerinin üyelerinin fotoğraflarını çekip Mossad’a gönderdikleri, bu kişilerin araçlarını ve evlerini ateşe verdikleri, Mossad’dan da bu eylemler karşılığında para aldıkları belirtildi.

İdam edilen kişilerin eylemlerini Batı Azerbaycan, Tahran ve Hürmüzgan eyaletlerinde gerçekleştirdikleri, ancak İran’ın güvenlik ve istihbarat güçlerine yönelik suikast girişimlerinin başarısız olduğu ifade edildi. Bu kişilerin yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve devlete karşı savaş açmak suçlarından yargılandıkları ve idama mahkum edildikleri kaydedildi.

Aynı davada yargılanan 6 kişinin ise Mossad ile iletişim kurmak suçundan 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldıkları bildirildi. İran, daha önce de 16 Aralık’ta Mossad ve diğer yabancı istihbarat servisleri için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişiyi idam etmişti.