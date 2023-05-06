Büyük Millet Buluşması'nda konuşan Akşener: Hazırda kaset var o iddiaları soruştur Tayyip Bey!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'da Büyük Millet Buluşması'nda konuştu. "Hayatımda bu kadar rezil bir seçime ilk defa gidiyoruz." diyen Akşener; "Milletine işgalci, darbeci diyen bir dil. Tüm psikiyatrları bu abileri tedavi için davet ediyorum. Cezai ehliyetleri kalmadı. " ifadelerini kullandı.

Büyük Millet Buluşması'nda konuşan Akşener: Hazırda kaset var o iddiaları soruştur Tayyip Bey!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Büyük Millet Buluşması" mitinginde konuşuyor.

Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen mitingde kürsüye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı.

Meral Akşener’in konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir Kemal'e bir Meral'e. Öncelikle bu meydanı doldurduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin. Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha fazla beklemeyin diye kısa konuşma yapacağım. 14 Mayıs, burası gösteriyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde Çankaya'ya götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla.

"Tüm oylarımızı Kılıçdaroğlu'na şak diye basacağız"

Başbakan Meral diyorsunuz ya, oylarınızla olmak istiyorum. Bizim Anadolu'da yaptığımız bütün mitinglerde tek bir şey istiyorum. 1 oy Kemal'e 1 oy Meral'e... Birleşe birleşe kazanıyoruz, ortada bir sorunumuz yok. Her CHP'li aileden sadece tek 1 oy istiyorum. 1 tanecik. Ama biz tüm İyi Partililer, çok çalışıp tüm oylarımızı Kılıçdaroğlu'na şak diye basacağız.

"Ali Yeşildağ'ın iddiasına göre senin cebine girmiş"

Hayatımda bu kadar rezil bir seçime ilk defa gidiyoruz. Milletine işgalci, darbeci diyen bir dil. Tüm psikiyatrları bu abileri tedavi için davet ediyorum. Cezai ehliyetleri kalmadı.

Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. O kasette nasıl hırsızlık yapıldığı anlatılıyor. Antalya Havalimanı, 2007'de işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar euro veriyor. Buna karşılık o firmanın dosyasından evrak çalınıyor, yakınlardan birine 3 milyar euroya veriliyor, 1 milyar euro cep ellez ediliyor. Ali Yeşildağ'ın iddiasına göre senin cebine girmiş. Hazırda kaset var o iddiaları soruştur Tayyip Bey...

"Atatürk'ü hiç sevmiyorlar, Cumhuriyet'ten nefret ediyorlar"

Adam çıkıp diyecek ki, 'bu günler daha iyi günlerin bağyan' diyecek. Adamla beni dövüştüreceksiniz. Demin saydıklarım, 3 milyar dolara yapılacaklar 11 milyar dolara yaptırıldı. Bu hesapta cep ellezi ne kadar oldu? Aziz İstanbul, Atatürk'ü hiç sevmiyorlar, Cumhuriyet'ten nefret ediyorlar..."

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Son Dakika... İstanbul'da büyük millet buluşması. Yüzbinler Maltepe'yi doldurdu!
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