'Ali Yeşildağ' videosuna erişim engeli. Akşener işaret etmişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Millet İttifakı'nın Maltepe’deki Büyük İstanbul Mitingi'nde gündeme getirdiği Youtube videosuna engel getirildi.

Akşener’in dikkat çektiği video hakkındaki 'FETÖ soruşturması' nedeniyle yurt dışına kaçan Cevheri Güven’in Youtube kanalında paylaşılmıştı.

Güven, söz konusu videonun bloke edildiğini duyurdu.

"1 MİLYAR DOLAR ALİ YEŞİLDAĞ’IN İDDİASINA GÖRE SENİN CEBİNE GİRMİŞ"

Akşener, videoya ilişkin şunları kaydetmişti:

“Dün, sizin en yakın aile dostunuz, seninle beraber başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. O kasette nasıl hırsızlık yapıldığı anlatılıyor. Diyor ki Ali Yeşildağ, 2007 yılında Antalya Havaalanı’nın işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar dolar veriyor, o firmanın dosyasından evrak çalınıyor. İhale yakınlardan birine 3 milyar dolara veriliyor. 1 milyar dolar cebellezi ediliyor. Bu iddia, Recep bey tarafından 1 milyar dolar alındığını söylüyor. Recep bey, Recep bey, hazır kaset orda! Bu iddiaları soruşturman gerekiyor. Bize iftira atmak yerine bir sorgula. Bu 1 milyar dolar Ali Yeşildağ’ın iddiasına göre senin cebine girmiş.”