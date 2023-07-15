Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.32'de Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçede hissedildiği bildirildi.

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