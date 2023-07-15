Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.32'de Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçede hissedildiği bildirildi.
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.32'de Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçede hissedildiği bildirildi.