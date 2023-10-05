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Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
05 Ekim 2023 / 18:36
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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