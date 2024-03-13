Son dakika.. Kedi katili tutuklanmadı

Eros adlı kediye asansör ve binada şiddet uygulayarak öldüren İbrahim Keloğlan adlı şahsın duruşması bugün görüldü. Mahkemeden Keloğlan'a iyi hal indirimi, yurt dışına çıkış yasağı ve 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi...

Mahkeme sonucunda serbest bırakılan kedi katili İbrahim Keloğlan için adliye koridorlarında vatandaşların tepkisi sürüyor..

Hayvan severlerin yakından takip ettiği dava sonrasında Katil İbrahim sloganları atıldı.

Duruşmanın yapılacağı adliye binasında çok sayıda hayvansever, “Katil İbrahim” sloganları attı. İzleyiciler ve basın mensupları bir süre içeri alınmadı, basın mensupları güçlükle girebildi. Duruşma yaklaşık iki saat geç başladı. Sanık İbrahim Keloğlan duruşmaya katıldı, polis güvenlik amacıyla sanığın etrafını sardı.

Mahkemede savunma yapan sanık Keloğlan, olaydan sonra barınaklara bağış yaptığını ve mama dağıttığını söyledi. Duruşma salonundaki vatandaşlar ve avukatlar tepki gösterdi. Sanık savunmasında şunlara değindi:

“8 Şubat’ta verdiğim talebi yineliyorum ve ekleme yapmak istiyorum. Hakkımda söylendiği gibi ben suçlu birisi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik süreçten dolayı öfke ve cinnet haliyle tamamen kendimi kaybedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım ama her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri besleyip onlarla vakit geçirmek bana terapi gibi geldi.

Bunlarla da yetinmeyip barınağa bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapacağıma psikolojik destek göreceğime söz vermiştim. Ben bu bağışı bu olaydan sonra yaptım.

Bu olay bazı insanlar farklı lanse ettirilerek bütün bilgilerim herkesin eline geçmiştir. Benim ve eşimin ailesi büyük bir kaosun içine atılarak insan içine çıkılamayacak bir duruma düştük.

Şu anda alacağım hiçbir cezanın bugüne kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur.”

Müştekilerin avukat, sanık İbrahim Keloğlan’ın, önceki savunmasında “Benim de kedim var” ifadesini hatırlatarak, “Cinsel istismarcıların da çocukları vardır. Kadın katillerinin eşleri, anneleri, kız kardeşleri vardır. Dolayısıyla sanığın hayvan sahibi beyanı da suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanık yargılamanın en başından bu güne suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştur” dedi.

Olaya ilişkin incelenen görüntülerde Keloğlan’ın site sakinleri ve müşteki tarafından beslenip bakımı yapılan kediyi asansörde görmesi üzerine saldırıp tekme vurduğu, kedi asansörden kaçtıktan sonra peşinden giderek koridora sıkıştırdığı, kapıları kapatıp kedinin kaçmasını engelleyerek defalarca tekme attığı, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirip yaklaşık beş dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğü kaydedildi.