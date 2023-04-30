Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetin 100. yılını demokrasi ile taçlandıracağız

Millet İttifakı İzmir’de Büyük Millet Buluşması gerçekleştiriyor. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderleri ve ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş birer konuşma gerçekleştiriyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Kuruluşun ve kurtuluşun şehri, hoş geldiniz.

Ne olursa olsun bütün engelleri yıkacağım ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağım. Herkes için adalet olacak. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Oy versin vermesin kim haksızlığa uğradıysa Bay Kemal onun yanında olacak. Adalet yaşamımızın her yerinde olmalı. Bunu birlikte sağlayacağız.

Benim umudum sizlersiniz. Beraber, birlikte Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çekip çıkarmamız birlikte olacak. Birlikte yapacağız, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte sandığa gideceğiz ve Türkiye'yi aydınlığa birlikte çıkacağız

İzmir'de 215 bin 650 genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu seçimler, gençlerin kendilerini göstermeleri gereken bir seçimdir. Bu seçimler, kadın-erkek eşitliğini sağlama seçimidir. Bu seçim ayrılmak değil, kucaklaşma seçimidir. Ve bu seçimler, Türkiye'ye demokrasiyi getirme seçimidir.

21. yüzyılın dünyasında Türkiye'ni büyümeye, dünya ile rekabete ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz. Bir şampiyonlar ligi bulduk. Dünyanın her tarafından en etkin insanlarla birlikteyiz. Bir Kemal kurdu birinci yüzyıl geldi. İkinci Kemal ile ikinci yüzyıl başlıyor.

Sizden tek isteğim sandığa gidin, sizden tek isteğim geçen seçimlerde AKP'ye, MHP'ye oy vermiş bir yakınınızı ikna edin ve beraber sandığa gidin. Türkiye'nin bu çıkmazdan çıkması gerektiğini anlatın ve Millet İttifakı'na oy isteyin.

Bu ülkeye baharları getireceğim, bu ülkeye huzuru getireceğiz, bu ülkeye kardeşlik getireceğim, çiftçiyi toprakla buluşturacağım göreceksiniz. Kırsalda hiçbir kadının, gencin aç kalmasını düşünen düşünceyi tersyüz yapacağız.

Her kadının sosyal güvencesi olacak. Her kadın evladını okula huzur içinde gönderecek.

5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve tamamı yatırıma ayrılacak.

O dışarıya götürdükleri 418 milyar dolar var. O parayı son kuruşuna kadar alıp Türkiye'ye getireceğim. Endişe etmeyin.

Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Amerika'da çiftlikler alacaklar, gökdelenler yapacaklar. Bay Kemal bunları yiyecek? Yemem efendim yemem. Son kuruşuna kadar alıp getireceğim.

2015'ten bu yana emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında birer maaş ikramiye veriyorlar. Biner lira verdiler. Şimdi seçime giriyoruz diye artırdılar. Önümüzde Kurban Bayramı var, bankaya gittiğinde 15 bin lira paranız olduğunu göreceksiniz.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemem, tüyü bitmemiş yetimin hakkını da asla yedirmem.

Köylerdeki bütün okulları açacağız ve 100 bin öğretmen atamasını yapacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Kırsalda veteriner olacak, ziraat teknisyeni olacak, hayvanların aşıları olacak. Öğretmenler gibi onlar da devletten maaş alacaklar.

Benim saraylarda gözüm yok, Mustafa Kemal'in Çankaya'sına gideceğiz, orada halka hizmet edeceğiz.

İklim değişikliği ile beraber Akdeniz Havzası giderek ısınıyor, orman yangınları giderek artıyor. 16 uçağı var beyefendinin. 16 uçağın 16'sını da satacağım, orman yangınları için uçak alacağım.

Ekrem Başkan'ın söylediği çok güzel bir söz vardı. Ne diyordu? Her şey... İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın bu ülkeye baharları getireceğiz, inanın hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, inanın beşli çetelere çalışmayacağız, inanın. Bu güzel ülkeye huzuru, bereketi getireceğiz