SON DAKİKA - Mehmet Barlas hayatını kaybetti

Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti. Barlas, uzun süredir Şişli'deki bir özel hastanede tedavi görüyordu. Gazetecilik ve köşe yazarlığı kariyeri boyunca birçok gazete ve televizyon kanalında çalışan Barlas, son olarak Sabah Gazetesi'nde yazıyordu.

Mehmet Barlas, 1942 yılında Ankara'da doğdu. Siyasetçi bir ailenin çocuğu olan Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazeteciliğe 1968 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı. Daha sonra sırasıyla Hürriyet, Milliyet, Güneş, Sabah, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Barlas, televizyonculuk alanında da önemli işlere imza attı. Star TV, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılında kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı.

Barlas, Türk siyasetine ve gündemine dair keskin analizleri ve eleştirileriyle tanınıyordu. Son olarak Sabah Gazetesi'nde yazan Barlas, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirmişti.

Barlas'ın vefat haberi, sevenlerini ve meslektaşlarını derinden üzdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barlas'ın ailesine ve basın camiasına başsağlığı diledi. Erdoğan, Barlas'ın Türk basınının önemli bir değeri olduğunu ve kalemini milletin menfaatleri için kullandığını söyledi.

Barlas'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.