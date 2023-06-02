Mehmet Barlas'a Levent Kırca'nın teklifi ortaya çıktı. Kırca Atatürkçülerin eleştirisini göze alıp ne teklif etti. Kanal 7'deki viskiye ne oldu

Editör: Ersoy Özdem

Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı Barlas ilgili anılarını anlattı.

Saçıntı, oyuncu Levent Kırcan’nın Barlas’a ne teklif ettiğini açıkladı.

28 Şubat döneminde işsiz kalan Mehmet Barlas’a Levent Kırca’nın Olacak O Kadar programı için iş teklif ettiğini belirtti. Ancak Barlas’a uygun pozisyon olmadığı için kabul edemediğini de vurguladı.

Saçıntı sosyal medya hesabından anlattığı anıda, “Kanal 7 kulisinde ikramlık viski vardı. 28 şubat döneminde! Levent Ağbi özel günler dışında içmezdi. Özel günlerde de bir bilemedin 2 kadeh içerdi. O gün Kanal 7’deki viskiye hiç dokunmadı. Ekip olarak biz de dokunmadık! Kanal 7 ekibinin o viskiye 28 şubat günlerinde oraya mesaj olarak koyduklarını biliyorduk. İnsanların zayıf zamanlarında, korkuları anlaşılır. İnsanların gerçek karakteri muktedir zamanlarında anlaşılır.” İfadelerini kullandı.

Devamında Saçıntı Levent Kırca ve Oya Başar’ın solcuların ve Atatürkçülerin eleştirisini göze alarak, 28 Şubat Muktedirlerinin baskısını hiçe sayarak, Mehmet Barlas’ın, Canan Barlas’ın ve Kanal 7’nin yanında yer aldıklarını söyledi.

İŞTE SAÇINTI’NIN PAYLAŞIMLARI:

Mehmet Barlas vefat etmiş. Ölünün arkasından kötü konuşulmaz; biz böyle yetiştirildik. İyi kötü demeden ama asla kötü demeden objektif şahitliklerimi paylaşmak istiyorum. Sene 1985… 12 Eylül askeri Darbesinin üzerinden 5 yıl geçmiş ama sıkıyönetim mahkemeleri üzerinden ve olağanüstü hal uygulamaları şeklinde 12 Eylül askeri darbesi atmosferi devam ediyordu hala. Turgut Özal başbakandı ama darbenin lideri Kenan Evren Cumhurbaşkanı’ydı! Bugünkü adı iletişim Fakültesi olan basın yayın yüksek okulunda Mehmet Barlas bir dersimize giriyordu! Darbe ile ilgili iyi bir şey söyledi diyemem! Ama kötü bir şey de söylemedi; ima etmedi! Sanki memlekette demokrasi varmış gibi olağan şekilde derslerine devam etti! Diyebilirsiniz ki darbe koşullarında adam ne yapsın? Haklısınız! Ama mesela… Darbeye ve Yök’e karşı Prof. Izzettin Önder hoca, vizeye karşı olduğu için, vize sınavlarında soruları soruyor ama “kağıtları odamın kapı altından atarsınız” diyerek sınavdan çıkıp gidiyordu! Böylece vizelere, dolayısıyla YÖK’e dolayısıyla darbeye karşı tavrını belli ediyordu! Başka bir üniversitede Emre Kongar Hoca istifa ediyordu. Hiç unutmuyorum, Mehmet Altan darbeyle ilgili bir soruya karşı, parmağı ile sus işareti yapıp, sessizce yukarıyı göstermişti! Konuşamıyorum ama darbeye karşıyım mesajı vermişti! Onurlu hocalarımızın listesi uzar gider, Toktamış Ateş Hoca, Köksal Bayraktar Hoca, vb…; o başka bir yazı konusu. Mehmet Barlas istanbul olağanüstü hal koşullarında yönetilirken olağan bir şekilde derslerine devam etti. Hakkında Kötü bir şey söyleyemem. Maalesef iyi bir şey de söyleyemem. Aradan yıllar geçti. Ben Levent Kırca’nın meşhur Olacak O Kadar programının yazar kadrosunda yer aldım. Bir vakit sonra Levent Kırca ile Mehmet Barlas arkadaş oldu! Gel zaman git zaman, 28 Şubat tuhaflığı yaşandı güzel ülkemde. Ben 28 Şubat’a karşı bir yazı yazdığını hiç hatırlamıyorum Mehmet Barlas’ın. Belki benim hatam, bütün yazılarını okumuyordum.. Olan oldu; nedense pek çok gazeteci gibi Mehmet Barlas işsiz kaldı! Durum anti demokratikti diyoruz biz tutarlı demokratlar… ama kapitalizmin gevşek ruhuna uygundu! 28 Şubat döneminde işsiz kalan pek çok gazeteciye olduğu gibi Mehmet Barlas’a da selam vermeye korkuyordu millet! Ancak Levent Kırca ( ağbim) Mehmet Barlas’la arkadaşlığını kesmedi! Hatta bahçesinde yaptığı “at heykeli”ni Mehmet Barlas’a hediye etti. Kendi imkanlarıyla Mehmet Barlas’a iş teklif etti!. Olacak O Kadar’da Mehmet Barlas’a uygun bir kadro yoktu. 28 Şubatla birlikte Mehmet Barlas’ın eşi Canan Barlas da işsiz kalmıştı. Oya Başar ( Ablam) çabaladı. Canan Barlas’ı yalnız bırakmadı; Olacak O Kadar yazar kadrosuna sokmak için çabaladı! Ordaydım çok iyi hatırlıyorum; Canan Barlas iki toplantıya katıldı; aranan kan uyuşmadı; doğal olarak Canan Barlas Olacak o Kadar’da çalışmadı. Aynı dönem Mehmet Barlas Kanal 7’de çalışmaya başladı. ( ( Yanlış Hatırlamıyorsam) Mehmet Barlas’ın ricasıyla Kanal 7’den Levent Kırca’ya teklifi geldi. 28 Şubat döneminde halk adamı bir solcuya yer vererek imajlarını kurtarmaya çalışıyorlardı sanırım.. İnsani şeyler bunlar; anlaşılır. Levent Kırca’nın hayatını bir program yapmak istiyorlardı. 28 Şubat döneminde! Millet, en müslüman demokratlar dahil Kanal 7’nin önünden geçmeye bile korkuyordu! Levent Kırca, korkmadı, tırsmadı. daveti kabul etti! Ekip olarak biz de gittik! Kuliste çok güzel ikramlıklar hazırlamışlardı. Hiç unutmuyorum, ikramlar arasında bir şişe viski de vardı! Kanal 7 kulisinde ikramlık viski vardı. 28 şubat döneminde! Levent Ağbi özel günler dışında içmezdi. Özel günlerde de bir bilemedin 2 kadeh içerdi. O gün Kanal 7’deki viskiye hiç dokunmadı. Ekip olarak biz de dokunmadık! Kanal 7 ekibinin o viskiye 28 şubat günlerinde oraya mesaj olarak koyduklarını biliyorduk. İnsanların zayıf zamanlarında, korkuları anlaşılır. İnsanların gerçek karakteri muktedir zamanlarında anlaşılır

Levent Kırca ve Oya Başar … Solcuların, Atatürkçülerin eleştirisini göze alarak, 28 Şubat Muktedirlerinin baskısını hiçe sayarak, Mehmet Barlas’ın, Canan Barlas’ın ve Kanal 7’nin yanında yer aldılar… Sırf arkadaşlıkları hatırına. Gerçek demokrat oldukları için…Vefa için… Neyse ne… Olan oldu… Zamanla Levent Kırca, başta problem yaşamasa da Mehmet Barlas ve Kanal 7’nin desteklediği hükümetle ters düştü. Daha doğrusu hükümet Levent Kırca ile ters düştü! Halbuki Levent Kırca o partinin parti okulunda bile… Neyse o bahsi başka zaman açarım… Levent Kırca’nın İnsanlık adına , Zayıf zamanlarında yanlarında durduğu insanlar, muktedir dönemlerinde tu kaka ilan ettiler Levent Kırca’yı! Mehmet Barlas 1 Kelime sahip çıkmadı! Canan Barlas 1 kelime sahip çıkmadı! Kanal 7 sahip çıkmayı bırak… Neyse ne! Şimdiki Gençler bilmez, sezonluk turfanda sahte demokratların yalan sözlerine mecburen inanır… Bilmeyen ne bilsin bizi, Bilenlere selam olsun!