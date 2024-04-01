Son dakika… Meral Akşener istifa edecek! ‘Abi’ dediği isim ne zaman konuşacağını açıkladı

İYİ Parti kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre büyük yara aldı. Geçtiğimiz yıl Mayıs seçimlerinde yüzde 9,90 oyu olan İYİ Parti’nin 31 Mart seçimlerinde yüzde 3.71’e düştü.
Akşener seçimlerden önce yaptığı açıklamalarda ‘iyi sonuç alınmazsa görevi bırakırım’ demişti.
İYİ PARTİ KONGREYE GİDİYOR, AKŞENER ADAY OLMAYACAK
Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu’ndan flaş bir bilgi geldi. Uğuroğlu, Akşener’in parti içinde ‘abi’ dediği isimle konuştuğunu açıkladı.
Akşener yarın partiyi olağanüstü genel kurula çağıracak ve aday olmayacak.
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