Son dakika… Meral Akşener istifa edecek! ‘Abi’ dediği isim ne zaman konuşacağını açıkladı

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Son dakika… Meral Akşener istifa edecek! ‘Abi’ dediği isim ne zaman konuşacağını açıkladı
Son dakika haberi… Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Abi’ dediği isimle konuştu. Akşener’in yarın İYİ Parti’yi olağanüstü genel kurula çağıracağı ve aday olmayacağı öğrenildi.

İYİ Parti kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre büyük yara aldı. Geçtiğimiz yıl Mayıs seçimlerinde yüzde 9,90 oyu olan İYİ Parti’nin 31 Mart seçimlerinde yüzde 3.71’e düştü.

Akşener seçimlerden önce yaptığı açıklamalarda ‘iyi sonuç alınmazsa görevi bırakırım’ demişti.

İYİ PARTİ KONGREYE GİDİYOR, AKŞENER ADAY OLMAYACAK

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu’ndan flaş bir bilgi geldi. Uğuroğlu, Akşener’in parti içinde ‘abi’ dediği isimle konuştuğunu açıkladı.

Akşener yarın partiyi olağanüstü genel kurula çağıracak ve aday olmayacak.

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