İYİ Parti 6. Yeniden Refah 3. Parti oldu. Siyasetin dengelerini değişti

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İYİ Parti 6. Yeniden Refah 3. Parti oldu. Siyasetin dengelerini değişti
2024 seçimleri sona erdi ortaya çıkan sonuçlar ise Türkiye’de siyasetin dengesini değiştirecek nitelikte. İşte 2024 seçimlerinde ortaya çıkan tablo. CHP, AKP, MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı?

Vatandaş 2024 seçimlerinde sandığa giderek seçimini yaptı.

Türkiye genelinde ortaya çıkan sonuçlar ise beklenmedik bir tablo ortaya çıkardı.

Kesin olmayan sonuçlarla birlikte yüzde 41’den fazla oy alan CHP Türkiye’de en çok oy alan parti olarak AKP'nin uzun zamandır elinde tuttuğu birinciliği göğüsledi.

Birçok il kaybeden AKP ise yüzde 37.65 oy ile ikinci sırada yer aldı.

Seçimin sürpriz partisi yüzde 6,33 oy oranı ile üçüncü sıraya yerleşen Yeniden Refah Partisi oldu.

YRP’yi yüzde 5,71 ile DEM Parti takip etti.

MHP ise yüzde 4,88 oy oranı ile 5. parti oldu.

İYİ Parti ise geçen seçimlere göre yaklaşık 2 milyon oy kaybederek yüzde 3,88de kaldı.

İYİ Parti’yi ise yüzde 1,25 ile Zafer Partisi takip etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 2024 yerel seçimlerinde;

15 Büyükşehir

21 il ve

337 ilçe belediyesi kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AKP 2024 yerel seçimlerinde;

11 Büyükşehir

12 il ve

362 ilçede seçimi önde bitirdi.

Saat: 00:46 itibariyle sonuçlar şöyle:

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