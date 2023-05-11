Son Dakika… Meral Akşener Star TV canlı yayınında açıklıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Star TV ekranlarında gazeteci Nazlı Çelik’in gündeme dair sorularını yanıtlıyor…

Akşener Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin olarak, "İYİ Parti adına konuşabilirim. Demokrasilerde her şey tartışabilir bir tek sonuç tartışılmaz. Biz Millet İttifakı'nın birleşenlerinin olarak kalbine girememişsek ortaya çıkan sonuçtan tek sorumlu bizizdir" dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Muharrem İnce’nin istifasına saygı duyuyorum

İnce'nin bir kırgınlığı var en başından beri. Kazanmak kaybetmek tamamen seçmene bağlı. Seçmen veli nimettir. Kimseyle görüşmedim. Denizli'deydim. Saat 22.00'de CHP'de 6 başkan bir toplantı yapacağız. 2 gün önceden kararlaştırılmış bir toplantı bu.

İnce'ye başarılar dilerim. Kılıçdaroğlu'nun da bir daveti oldu. Ona da olumlu baktığımı belirtmek isterim."

Bugün saat 22.00’de CHP’de toplantımız var. Önceden planlamıştık

HDP ile bizim aynı masada olmamız mümkün değil

BAKANLIK DAĞILIMI

Bakanlık paylaşımı yapılmadı. Hiçbir bakanlık ismi konuşulmadı. Tuncay Özkan'ın söyledikleri sadece bilgidir. Böyle bir karar yok. Devletin olmazsa olmaz bakanlığı vardır. Koalisyonlarda adalet bakanlığını alan içişlerini bakanlığını bırakır. Tuncay Bey muhtemelen yakıştığını düşündüğü arkadaşlarını sayıyor...

Ayrıntılar geliyor…