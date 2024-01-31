Son dakika.. Meral Akşener'den sert sözler. 'Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane'

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için İstanbul'da astıkları bilboardların İBB tarafından sökülmesine tepki gösteren Meral Akşener, "Bu kez bizi (billboardlarımızı) engelleyen Beştepe değil, Saraçhane. Saray sansürüne de, Belediye sansürüne de mecbur değilsin" şeklinde konuştu.

“HERKES BİZDEN RAHATSIZ”

Akşener, siyasetteki partilerin ana muhalefet partisi olan CHP dahil herkesin kendilerinden rahatsız olduğunu ifade ederek, “Görüşleri fark etmeksizin siyasetteki herkes bizden çok rahatsız. İktidar, kurulduğumuzdan beri bizden rahatsızdı.

Zaten biliyorduk eski HDP’liler yeni DEM’liler zaten ezelden beri bizden çok rahatsızdı. Onu da biliyorduk. Son dönemde ise artık açıkça görmeye başladık ki meğer ana muhalefet partisi de bizden çok rahatsızmış.

Hal böyleyken ittifak sisteminden beslenen bu kadar çok aktörü aynı anda rahatsız edebiliyorsak milletimiz için çok doğru şeyler yapıyoruz demektir.”

“AKP İLE İTTİFAKI SİZ YAPIYORSUNUZ”

Özgür Özel Eskişehir’de ilginç bir konuşma yaptı. Bizimle ilgili imanın ötesine geçen, AK Parti ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olabildiğini ifade eden bir konuşma yaptı.

Ağır bir iftirada bulundu. Buradan Sayın Özel’e sesleniyorum: Siz bilmeyebilirsiniz 2017’de biz hayır oyu kullanmak üzere kampanya yaptık.

Eski genel başkanımız Kılıçdaroğlu’na gidin sorun, CHP bize 1 liralık yardım yapmış mı? Cevabı hayır. Patimizi kurduğumuzda Kılıçdaroğlu bize 1 lira para yardımı yapmış mı?

Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız. En fazla aldığımız yardım parasını ödediğimiz salonlardır.

Sayın Özel, sorun genel başkanınıza; 2018’de CHP’den İYİ Parti’ye bir kuruş verilmiş midir? Bunun cevabını vereceksiniz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeyken CHP, bize 1 kuruş yardım yapmış mı? Bunun cevabını vermek zorundasınız.

AK Parti’yle ittifakları dolaylı olarak yapa yapa sizler yapıyorsunuz. Biz değil.

Ayrıntılar geliyor..