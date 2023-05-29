SON DAKİKA - Millet İttifakı toplantısı sona erdi

Millet İttifakı'nın bileşeni olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, saat 22:30'da CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi ve seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Toplantı yaklaşık olarak 23:50 sıralarında sona erdi, ancak liderlerin henüz bir açıklama yapmadığı belirtiliyor.

Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Millet İttifakı liderleri CHP genel merkezinden açıklama yapmadan çıkış yaptılar.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifak’ının ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra evine geçmiş, daha sonra CHP Genel merkezine gelmişti.

Seçimleri CHP Genel merkezinden takip etti ve Millet İttifakı’nın diğer 5 lideri de kendi genel merkezlerinden takip ettiler.

Seçimlere yönelik açıklamalarda kendi genel merkezlerinden yaptılar.

Kemal Kılıçdaroğlu “Oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum” dedi.

Devamında diğer liderlerden de açıklama gelmişti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Partimiz yarından itibaren Yerel seçim çalışmalarına başlayacaktır” demişti.

Meral Akşener de kendi partisinde bir açıklama yapmıştı.

“Milletimizin hiçbir mensubu seçim sonucu üzerinden umutsuzluğa kapılmasın” demişti

Meral Akşener CHP Genel merkezine ilk gelen lider olmuştu.

Liderler bir saatlik bir toplantı yaptılar. Hem 14 Mayıs’ı değerlendirdiler.

Hem bugünü ikinci turu cumhurbaşkanlığı seçimlerini 6 lider o yuvarlak masa etrafında buluştu.

Sonrasında kameralar karşısına geçmediler.

Şu ana kadar bir yazılı açıklamada yok.