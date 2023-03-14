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Son Dakika... Rusya, Karadeniz'de ABD İHA'sını düşürdü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 20:05
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Son Dakika... Rusya, Karadeniz'de ABD İHA'sını düşürdü

Son Dakika... Rusya, Karadeniz'de ABD İHA'sını düşürdü
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Karadeniz'de tansiyon yükseldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD drone'u ile Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde çarpıştığını duyurdu.

ULUSLARARASI SULARA DÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, ABD'ye ait 'Reaper' gözetleme insansız hava aracının pervanesini vurduğunu ve insansız hava aracının Karadeniz'de uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

UKRAYNA CEPHESİNE YAKIN

AFP'nin Batı askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Karadeniz üzerinde ABD yapımı insansız hava uçağının bir kazaya karıştığını iddia ettiklerini belirtti. Kazanın meydana geldiği yerin Ukrayna cephesine yakın NATO aktivistinin yoğun olduğu bölge olduğu tahmin ediliyor. Haberde bazı kaynakların, Karadeniz üzerinde insansız hava uçağının düşürüldüğüne dair kesin bir şey söyleyemeyeceklerini belirttikleri ifade edildi.

ABD ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD ordusu tarafından "pervasız" olarak nitelendirilen olay şiddetle kınandı. ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu." açıklamasını yaptı.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

ABD ve müttefik kuvvetlerinin bölgede operasyonlarına devam edeceği belirtildi.

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