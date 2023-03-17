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ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar

Rusya, ABD'nin İHA'sını düşüren Rus savaş uçakları pilotlarının ödüllendirildiğini açıkladı. Ödülleri, Rusya Savunma Bakanı Şoygu pilotlara takdim etti.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 22:07
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ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında flaş karar

ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
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Rusya Savunma Bakanlığı, 14 Mart akşamı Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine neden olan Rus savaş uçaklarının pilotlarının ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın 'geçici durum alanını ihlal ettiği ve düştüğü' aktarıldı. Açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, söz konusu 'İHA'nın Rus sınırları ihlalini önleyen Su-27 uçaklarının pilotlarını ödüle layık gördüğü' belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı için belirlenen söz konusu bölgenin sınırlarının 'uluslararası hava sahasının tüm kullanıcılarına bildirildiğini ve uluslararası normlara uygun olarak yayınlandığını' söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) 14 Mart akşamı iki Rus Su-27 savaş uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

EUCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) “profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı” kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracının (İHA) Ukrayna’daki operasyon nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini öne sürdü.

Söz konusu alanı ihlal edenin kimliğini tespit amacıyla görev başındaki hava savunma kuvvetlerine ait savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Moskova saati ile 09.30 sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 İHA irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve su yüzeyine çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, İHA ile temas kurmadı ve güvenli bir şekilde üsse döndü” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 Mart'ta, İHA'nın düşmesini telefonda görüştü. (AA)

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