Son dakika...Sağlıkta sözleşmeli personel sayısını 36 bine çıkarma teklifi TBMM’den geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika...Sağlıkta sözleşmeli personel sayısını 36 bine çıkarma teklifi TBMM’den geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta personel sayısını 36 bin çıkarma teklifinin Meclis'ten geçtiğini bildirerek, "belirsizlik giderildi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini duyurdu.

Bakan Koca, açıklamasının devamında:

"Ayrıca, Yüce Meclisimizin iradesiyle, malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi. Katkı veren Sn. Milletvekillerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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