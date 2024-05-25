Sinan Ateş'in eşinden flaş açıklama. 'MHP Bolu Milletvekili ve babası hakkında kuvvetli şüphe var'

Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı'nın işlediği cinayetten sonra Bolu'da bir müddet gizlendiğini öne sürdü.

Ayşe Ateş, Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babasının evinin neden arandığını ve yine babasının üzerine kayıtlı aracın neden Ankara'ya getirilerek parmak izi tespiti yapıldığını sordu.

"KUVVETLİ ŞÜPHE BULUNMAKTADIR"

Ayşe Ateş, yaptığı paylaşımda, "Sinan'ın katledilmesinden yaklaşık olarak 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi neden aranmıştır? Babasının üzerine kayıtlı 14 AAY 148 plakalı araç Ankara'ya getirilip parmak izi tespiti neden yapılmış, araç niçin detaylı bir şekilde incelenmiştir?

Bilgilendirme: PTS kayıtlarına göre kiralık katil Eray Özyağcı'nın Bolu'da araç değiştirdiği, İstanbul'a götürülmek yerine Bolu'da bir müddet gizlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın konuğu olan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söyleyerek, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü TV'den İpek Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatından endişe eden Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildi" ifadelerini kullandı.

"OLAYDAN ÖNCE SİNAN, DEVLET BAHÇELİ'Yİ ARADI"

Fatih Altaylı'nın canlı yayınına katılan Ayşe Ateş, olaydan önceki süreçten bahsetti. Ateş, “Olaydan önce Sinan Devlet Bahçeli’yi aradı” dedi. Devamında ise Ateş “Özel kalemi Murat Çeliker ‘Git seni abin (İsmet Büyükataman) kurtarsın’ deyip telefonu yüzüne kapattı. Tüm MHP cinayetin hazırlık sürecini biliyordu. Devlet Bahçeli’ye farklı aktarıldı. Devlet Bey kimseyi öldürtmez” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Ateş, ifade de söylediklerini hiçbirinin iddianamede yer almadığını belirtti.

Ateş “17 sayfa ifade verdim. Hiçbiri iddianamede yok. İsim isim sayıp, delillerle ortaya koydum. Geciktirmeye, delil karartmaya çalışıyorlar.” İfadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ DOSYASINDA MHP'Lİ OLCAY KILAVUZ ŞÜPHELİ GÖRÜLMÜŞTÜ

Gazeteci İsmail Saymaz, Sinan Ateş davası kapsamında Devlet Bahçeli'nin danışmanı olduğu ifade edilen MHP'li Olcay Kılavuz hakkında da şüpheli sıfatıyla işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Ancak o dönem milletvekilliği yaptığı gerekçesiyle kılavuz hakkında herhangi bir gözaltı kararı çıkmadığı, ifadeye dahi çağrılmadığı ortaya çıkmıştı.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili oklar Olcay Kılavuz’un üzerine çevrilirken, Kılavuz, Halk TV’den Gazeteci Seyhan Avşar’a Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu.

“ZERRE DAHLİM OLSA KAFAMA SIKARIM”

Kılavuz, “Her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim. Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm. Sinan Ateş için ben de adalet istiyorum. Devletimiz gerekeni yapsın” ifadelerini kullandı.