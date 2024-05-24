Gazeteci Alican Uludağ’a şok soruşturma. Sinan Ateş davasındaki tutuklu avukat şikayetçi oldu

Düzenleme: Ayşe Memiş
Gazeteci Alican Uludağ’a şok soruşturma. Sinan Ateş davasındaki tutuklu avukat şikayetçi oldu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Alican Uludağ’a Sinan Ateş davasında tutuklu bulunan Serdar Öktem'in şikayeti nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş 2022 yılında Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin soruşturmayı iki yıl dört ay sonra yani 29 Nisan’da tamamladı.

22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilen iddianamede cinayet sebebi de dahil olmak üzere birçok kritik bilgi yer almadı.

Gazeteci Alican Uludağ da davayla ilgili birçok konuyu gündeme getirmişti. Uludağ sosyal medya hesabından açıklama yaparak kendisine soruşturma açıldığını belirtti.

Uludağ’a Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı MHP’li Serdar Öktem’in şikayetiyle soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabından durumu anlatan Uludağ “Karakoldan aradılar. Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Avukat Serdar Öktem’in şikayeti üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı. İfadeye çağırıyorlar. Öktem’in, şikayetinde TCK’da yazmadığı madde kalmamış neredeyse.” İfadelerini kullandı.

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Öte yandan soruşturmada tutuklanan 22 kişiden biri de MHP’li avukat Serdar Öktem’di.

NELER OLDU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Ateş 2020 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini devretmişti.

Cinayetin sanığı Serdar Öktem'in Emniyet Genel Müdürlüğü avukatı olduğu tespit edilmişti.

Öktem’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve çok sayıda MHP’li isimle yan yana fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcılar'ın iki araçla kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Araçlardan biri MHP'ye diğeri ise Ülkü Ocakları'na tescilli olduğu iddia edilmişti.

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