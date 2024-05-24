Sinan Ateş cinayetinde Olcay Kılavuz gelişmesi. Savcılığın hakkında işlem başlattığı ortaya çıktı

Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında iddianame hazırlanmasından sonra davayla ilgili her geçen gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında yine eski Ülkü Ocakları genel başkanı olan, 27. Dönem MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz hakkında da şüpheli sıfatıyla işlem başlatılmış.

OLCAK KILAVUZ DAVA KAPSAMINDA 'ŞÜPHELİ' GÖRÜLMÜŞ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı olduğu ifade edilen Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı ifade edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, yaşanan olayı Sözcü TV'de açıklarken Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in şikayetinin ardından işlem yapıldığını, Kılavuz'un olay zamanında milletvekili olması nedeniyle dosyanın parlamenter soruşturma bürosuna iletildiğini söyledi.

"O TARİHTE MİLLETVEKİLİ OLDUĞU İÇİN DOĞRUDAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEMEDİ"

İsmail Saymaz, elindeki evraka göre o dönemde Mersin milletvekili olan, şimdi ise MHP lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanı olarak görev yapan Olcay Kılavuz’un Sinan Ateş dosyasında şüpheli olarak anıldığını, fakat kendisinin o tarihte milletvekili olduğu için doğrudan soruşturma yürütülemediğini ve hakkında fezleke düzenlenmesi için ayrılan evrağın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın parlamenter bürosuna havale edildiğini, buradan sonra ne işlem yapıldığını bilmediklerini söyledi.

"KILAVUZ’UN DOSYASI MECLİS’E GİTTİ Mİ BELİRSİZ"

Saymaz, “Bu durumda parlamenter büronun yapması gereken Olcay Kılavuz ile ilgili olarak 'kasten adam öldürme' suçundan fezleke hazırlayıp Meclis’e göndermesidir ve Meclis’te dokunulmazlığının kaldırılması için de bu işlemin gereğinin yerine getirilmesidir. Evrakın parlamento bürosuna gittiğini anlıyoruz ancak aradan geçen 15 aylık sürede bu görev yerine getirildi mi bilmiyoruz. Sinan Ateş cinayetine ilişkin kasten adam öldürme iddiası ile hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan Olcay Kılavuz’un bu dosyası Meclis’e gitti mi belirsiz, Meclis bununla ilgili fezleke hazırladı mı onu da bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

"MİLLETVEKİLİ OLMASAYDI DOĞRUDAN GÖZALTINA ALINACAKTI VE İFADESİ ALINACAKTI"

Saymaz, bundan yaklaşık 14 ay önce yani 18 Nisan 2023 tarihinde Olcay Kılavuz hakkında Sinan Ateş cinayeti davası ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile şüpheli sıfatı işlem yapıldığını, o tarihte milletvekili olmasaydı Kılavuz’un doğrudan gözaltına alınacağını ifade etti.

"DÖNEMİN SAVCILARI GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMİŞ"

İsmail Saymaz, Olcay Kılavuz'un Mersin’de bu işlemden yaklaşık 30 gün sonra yani bu 18 Nisan 2023 tarihinde yapıldığını, 14 Mayıs 2023 tarihinde ülkede genel seçimler gerçekleştiğini Kılavuz'un Mersin’de dördüncü sıraya konularak seçilemeyecek bir yerden aday gösterildiğini ifade etti. Saymaz, "Acaba diyorum bu yazışmanın onun seçilemeyecek yerden aday gösterilmesinde dahli var mıdır o da bir muamma olarak ortada duruyor. Ama bu gelişmeden anlıyoruz ki dönemin savcıları görevlerini yerine getirmiş" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Recep Canpolat, sosyal medya hesabından Sinan Ateş davasıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Canpolat, yaptığı paylaşımda Sinan Ateş davasındaki mahkemenin, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı şüpheli görüp yurt dışına çıkışını yasakladığını ifade etti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede plakası dahi yazılmayan “Audi marka” olarak bahsedilen ve tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırıldığı aracın görüntüsü ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerdeki aracı, daha önce mevcut Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın kullandığı iddia edilmişti.