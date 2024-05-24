Olcay Kılavuz Sinan Ateş cinayeti hakkında ilk kez konuştu. 'Zerre dahlim olsa kafama sıkarım'

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Olcay Kılavuz Sinan Ateş cinayeti hakkında ilk kez konuştu. 'Zerre dahlim olsa kafama sıkarım'

Sinan Ateş cinayetinde hakkında şüpheli sıfatıyla işlem başlatılan MHP’li Olcay Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinde hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, “Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm” ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Sinan Ateş davası kapsamında Devlet Bahçeli'nin danışmanı olduğu ifade edilen MHP'li Olcay Kılavuz hakkında da şüpheli sıfatıyla işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Ancak o dönem milletvekilliği yaptığı gerekçesiyle kılavuz hakkında herhangi bir gözaltı kararı çıkmadığı, ifadeye dahi çağrılmadığı ortaya çıkmıştı.

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Öte yandan Cinayeti işleyen tetikçiyi kaçırdığı öğrenilen Tolgahan Demirbaş’ın, Kılavuz’a ait evden çıktığı ortaya çıkmıştı. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili oklar Olcay Kılavuz’un üzerine çevrilirken, Kılavuz, Halk TV’den Gazeteci Seyhan Avşar’a Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu.

“ZERRE DAHLİM OLSA KAFAMA SIKARIM”

Kılavuz, “Her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim. Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm. Sinan Ateş için ben de adalet istiyorum. Devletimiz gerekeni yapsın” ifadelerini kullandı.

"BU KORKUNÇ BİR ŞEY"

“Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar” diyen Kılavuz, bu olayda en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişinin kendisi olduğunu, namusu ve şerefiyle ülkü ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına rızalarının olamayacağını, böyle bir şeyi istemeyeceklerini ifade etti. Kılavuz, cinayetin çok korkunç bir şey olduğunu hatta alçakça olduğunu söyledi.

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"CİNAYET GÜNÜ NİĞDE’DEYDİM"

Partisinin Sinan Ateş cinayetine sahip çıktığını öne süren Kılavuz, Devlet Bahçeli’nin konuşmalarında Sinan Ateş’ten bahsettiğini, kendilerinin de herkesten daha çok bu olayın her yönüyle açığa çıkmasını istediklerini, kendisinin olayın olduğu gün memleketi olan Niğde’de olduğunu, olaydan birkaç gün önce de Niğde’de olduğunu ifade etti. Kılavuz, herkes ile alakalı iddialar olduğunu, Ama gerçeklere bakmak gerektiğini vurguladı.

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"İŞİN İÇİNDE OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Olcay Kılavuz’a “Peki Efendim. Bir Cuma çıkışı Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’i kim öldürdü. Korkunç bir cinayet değil mi bu?” sorusu soruldu. Kılavuz, “Bu işin içerisindekilerin Allah belasını versin. Önündekilerin, arkasındakilerin… İşin içinde kim varsa Allah belasını versin. Benim bu işin önünde, arkasında, sağında, solunda, dolayında olmam mümkün değil” ifadelerini kullandı.

AİLEYLE TEMASA GEÇMEDİ

“Sinan Ateş’in ailesiyle irtibata geçtiniz mi?” sorusuna cevap veren Kılavuz, Ailesiyle irtibata geçmediklerini, ailesinden böyle bir talep gelmediğini söyledi.

"DEVLETİMİZ ARAŞTIRSIN"

“Sinan Ateş sizden birisiydi. Temasa geçmek için onlardan bir talep gelmesi gerekir miydi?” sorusuna cevap veren Kılavuz, Kurumsal olarak kendisinin bir sorumluluğu olduğunu, kafasına göre adım atmasının mümkün olmayacağını ifade etti. Kılavuz, “Şahsım Olcay Kılavuz olarak söylüyorum. Devletimizin kurumları var. Tüm yönleriyle bakılsın. HTS, baz… Her ne varsa bakılsın. Devletimizin imkanları var” dedi.

"İDDİALAR YALAN"

“Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran Tolgahan Demirbaş sizin evinizden çıkmadı mı? Cinayetten sonra sizi aramadı mı?” sorusuna yanıt veren Kılavuz, “Bunların hepsi yalandan ibaret… Öyle bir şey yok. Suçlu biriyle, suça bulaşmış biriyle temas kurar mısınız? Sinan Ateş için adaletin tecelli etmesini herkesten çok ben isterim. Alnımız ak, başımız dik. Ben kahroluyorum. Ölümden ağır geliyor. Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm” dedi.

"İFADEYE ÇAĞRILSAM GİDERİM"

Dosya kapsamında şüpheli olduğuna dair bir bilgisi olmadığını ifade eden Kılavuz, “İfadeye Devlet Bahçeli Bey’de bana yönelik bir saldırı olduğunu biliyor. Bugüne kadar açıklama yapmadım. Kurumsal kimliğimden kaynaklı. Ölüp ölüp diriliyorum. Sinan Ateş’e suikast yapıldı, bana da itibar suikasti yapılıyor. Beni de böyle öldürüyorlar” dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın konuğu olan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söyleyerek, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü TV'den İpek Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatından endişe eden Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildi" ifadelerini kullandı.

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"OLAYDAN ÖNCE SİNAN, DEVLET BAHÇELİ'Yİ ARADI"

Fatih Altaylı'nın canlı yayınına katılan Ayşe Ateş, olaydan önceki süreçten bahsetti. Ateş, “Olaydan önce Sinan Devlet Bahçeli’yi aradı” dedi. Devamında ise Ateş “Özel kalemi Murat Çeliker ‘Git seni abin (İsmet Büyükataman) kurtarsın’ deyip telefonu yüzüne kapattı. Tüm MHP cinayetin hazırlık sürecini biliyordu. Devlet Bahçeli’ye farklı aktarıldı. Devlet Bey kimseyi öldürtmez” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Ateş, ifade de söylediklerini hiçbirinin iddianamede yer almadığını belirtti.

Ateş “17 sayfa ifade verdim. Hiçbiri iddianamede yok. İsim isim sayıp, delillerle ortaya koydum. Geciktirmeye, delil karartmaya çalışıyorlar.” İfadelerini kullandı.

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