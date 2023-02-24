Son Dakika... Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'nın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SİVASIN GÜRÜN İLÇESİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Depremden etkilenen 11 ilin dışındaki bazı şehirlerin ilçelerinde de birtakım hasarlar olduğunu belirtmişti.

Niğde'nin değişik ilçelerinde, Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri'nin depremin merkez üssüne yakın ilçelerinde birtakım hasarlı binaların olduğunu hatırlatmıştı.

Buna göre, hasar tespit çalışması tamamlanan Sivas'ın Gürün ilçesi de 'genel hayata etkili afet bölgesi' olarak ilan edilmişti.