Flaş... Flaş... Can Atalay önerisi AKP'nin oylarıyla reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün Can Atalay için olağanüstü toplandı. Saat 14.00'te başlayan toplantı AKP'li Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırmasıyla devam etti. Çıkan kavgaya diğer vekiller de dahil olunca Meclis karıştı. Yaşanan saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp yaralandı.

Toplantı verilen aranın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş öncülüğünde devam etti. Muhalefetin Can Atalay ile ilgili verdiği genel görüşme talebi için oylamaya gidildi. Talep, AKP'lilerin oylarıyla reddedildi. Oturum görüşme yapılmadan kapatıldı.