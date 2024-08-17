İzmir yanarken İzmir milletvekili. Şimdi bu bizim vekilimiz mi? Ömür boyu maaşını biz mi vereceğiz?

Meclis’te dün TİP’li Can Atalay için yapılan olağanüstü oturumda AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, TİP’li milletvekili Ahmet Şık’a yumruk attı. Çıkan kavgada AKP’li milletvekilleri Ahmet Şık’a saldırmaya çalışırken CHP’li ve DEM Partili bazı milletvekilleri yaralandı. Öte yandan Meclis Genel Kurulu’nda merdivenlerde kan görüldü.

Milletvekillerinin kavgası dakikalarca sürerken Meclis’te oturum akşam saatlerine kadar ertelendi. Meclis’te çıkan büyük kavga sonrası paylaşım yapan AKP’liler suçu saldırıya uğrayan Ahmet Şık’a atarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaşanan olayın utanç verici olduğunu belirterek TBMM Başkanı Kurtulmuş’a çağrı yaptı. Özel, “Utanç verici bir durum. Bu durumda Meclis Başkanı'nın çok acil şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Sözlerin havada uçuşacağız yerde yumruklar uçuşuyor, yerlerde kan var. Kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu. İnanılmaz derecede utanç içindeyim böyle bir duruma şahit olduğum için” şeklinde konuştu.

ŞİMDİ BU BİZİM VEKİLİMİZ Mİ?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Meclis’te çıkan kavgaya sert tepkiler yer aldı. Ahmet Şık’a ilk yumruğu atan AKP’li Alpay Özalan’ın İzmir’den milletvekili olduğuna dikkat çekilirken İzmir’de ormanların yandığı günde Meclis’te milletvekiline saldırdığına vurgu yapıldı. Ayrıca yapılan bazı paylaşımlarda “Şimdi bu bizim vekilimiz mi? Ömür boyu maaşını biz mi vereceğiz?” şeklinde yorumlar yer aldı.