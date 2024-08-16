Öğretmenlerin beklediği haber geldi: Bakanlık sonuçları duyurdu

Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu gibi nedenlerle il içi ve iller arası yer değişiklikleri, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak tamamlandı.

Bakanlık, bu kapsamda başvuruda bulunan öğretmenlerin çoğunluğunun taleplerinin karşılandığını duyurdu.

YENİ ÇALIŞMA YOLDA

Ancak, tercihleri doğrultusunda yer değişikliği yapılamayan öğretmenler için yeni bir çalışma planlanıyor.

Bu plan çerçevesinde, özellikle aile birliği mazereti gibi önemli nedenlerle yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin taleplerinin, eğitim kurumlarının ihtiyaçları göz önüne alınarak karşılanacağı ifade edildi.

Gerektiğinde birebir görüşmeler yoluyla öğretmenlerin taleplerinin ele alınacağı belirtildi.