Yılmaz Özdil gece yarısı 2 bomba paylaşım yaptı. Biri Alpay Özalan'ı biri Özgür Özel'i sabaha kadar uyutmayacak

TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın konuşması sırasında kürsüye yaklaşan Alpay Özalan önce Ahmet Şık’ın ensesinden tutmuş sonra yumruk atarak yere düşürmüştü.
Daha sonra Meclisteki vekillerin kürsüye doğru hızla gelmesinden sonra kavga büyümüş ve yumruklar havada uçuşmuştu.
Gazeteci Yılmaz Özdil, Meclis kürsüsünde konuşma yapan Ahmet Şık'a saldıran AKP'li Alpay Özalan'ı hedef alarak sosyal medya hesabından iki bomba paylaşımda bulundu.
"PAVYON FEDAİSİ GİBİ İNSANLARA SALDIRIYOR"
X hesabında, Özalan'ın Şık'a saldırdığı anın görüntüsünü koyan Özdil, İzmir'de meydana gelen yangılara da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Herifin seçim bölgesi şu anda cayır cayır yanıyor, Ankara’da İzmir için uğraşacağına pavyon fedaisi gibi insanlara saldırıyor"
"ERKEN SEÇİM GELİYOR"
Özdil, Meclis'te görevliler tarafından kanların silindiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak,
"Özgür Özel farkında değil ama, Türkiye gümbür gümbür erken seçime gidiyor." ifadelerini kullandı.