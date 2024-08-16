Yılmaz Özdil gece yarısı 2 bomba paylaşım yaptı. Biri Alpay Özalan'ı biri Özgür Özel'i sabaha kadar uyutmayacak

Gazeteci Yılmaz Özdil, Ahmet Şık'a saldıran AKP'li Özalan için 'pavyon fedaisi' yakıştırmasını yaparken, Meclis'teki kanların silindiği anları da 'gümbür gümbür erken seçim geliyor' sözleriyle paylaştı.