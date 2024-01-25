Son Dakika... TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin ardından İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Genel Kurul'daki oylamada, AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu kullanırken İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti "hayır" oyu kullanmıştı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğinde son noktayı ise Macaristan koyacak. Macaristan Başbakanı Victor Orban, ülkesinin İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediğini açıklamıştı. Şu an kapalı olan Macaristan Parlamentosu Şubat ayında açıldıktan sonra İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüşüp karar verecek. Kararın ardından İsveç'in NATO'ya üyeliğinin önünde hiçbir engel kalmayacak.

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