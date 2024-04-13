Son dakika... Teleferik faciasında mahsur kalan son kişi kurtarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Teleferik faciasında mahsur kalan son kişi kurtarıldı
Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşların tamamı kurtarıldı.

Antalya Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki direklerden biri, tabanının çökmesiyle dün saat 17.28'de devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay sonrası 1 kişi öldü 10 kişi de yaralandı.

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Yaşanan olay sonrası teleferikte mahsur kalanlar oldu. Teleferikte mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı. Çalışmalar tam 23 saat sürerken teleferikte mahsur kalan son kişi de kurtarıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye 607 arama kurtarma personeli, 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 113 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirildiğini açıklamış, kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtmişti.

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